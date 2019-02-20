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Внешняя политика 20.02.2019 20:45

Очередное заседание рабочей группы по Каспию состоится в апреле в Казахстане

Следующее заседание высокого уровня по вопросам Каспийского моря пройдет в Казахстане в апреле 2019 года, сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

« Очередное заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспия пройдет в апреле 2019 года в Казахстан»,- указано в тексте коммюнике первого заседания рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.

Как сообщалось, в Баку во 19-20 февраля проходило первое заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспия.

На заседании обсуждался ряд вопросов, связанных с реализацией конвенции по правовому статусу Каспия, подписанной 12 августа 2018 года в Актау и др.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАСПИЙ, РАБГРУППА, ЗАСЕДАНИЕ, КАЗАХСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]