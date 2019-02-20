Очередное заседание рабочей группы по Каспию состоится в апреле в Казахстане

Следующее заседание высокого уровня по вопросам Каспийского моря пройдет в Казахстане в апреле 2019 года, сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.
« Очередное заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспия пройдет в апреле 2019 года в Казахстан»,- указано в тексте коммюнике первого заседания рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря.
Как сообщалось, в Баку во 19-20 февраля проходило первое заседание специальной рабочей группы по реализации положений Конвенции о правовом статусе Каспия.
На заседании обсуждался ряд вопросов, связанных с реализацией конвенции по правовому статусу Каспия, подписанной 12 августа 2018 года в Актау и др.
Б.Рустамбеков
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