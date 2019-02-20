Путин: Россия должна быть готова к возможному отключению от глобальной сети, поэтому Рунету нужна независимость

Угроза отключения России от мировой сети Интернет теоретически есть, надо быть к этому готовыми, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", - сказал В.Путин в среду на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Ущерб будет как экономический, так и политический, а также пострадают интересы спецслужб, считает глава государства.

"Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", - сказал В.Путин.

"Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", - отметил он.