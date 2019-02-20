Путин: Россия должна быть готова к возможному отключению от глобальной сети, поэтому Рунету нужна независимость

Угроза отключения России от мировой сети Интернет теоретически есть, надо быть к этому готовыми, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", - сказал В.Путин в среду на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.
Ущерб будет как экономический, так и политический, а также пострадают интересы спецслужб, считает глава государства.
"Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", - сказал В.Путин.
"Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", - отметил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»