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СНГ 20.02.2019 21:23

Путин: Россия должна быть готова к возможному отключению от глобальной сети, поэтому Рунету нужна независимость

Угроза отключения России от мировой сети Интернет теоретически есть, надо быть к этому готовыми, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме, я думаю, что это им самим нанесет колоссальный ущерб, урон", - сказал В.Путин в среду на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

Ущерб будет как экономический, так и политический, а также пострадают интересы спецслужб, считает глава государства.

"Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут", - сказал В.Путин.

"Я думаю, что они сто раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят", - отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РУНЕТ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]