Брюссель готовится к худшему сценарию Brexit, заявили в Еврокомиссии

Заботиться о чрезвычайном плане на случай "жесткого" Brexit без соглашения - это долг Еврокомиссии и ее обязанность перед гражданами ЕС в будущем составе 27 государств, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Мы должны приготовиться ко всем возможным сценариям, включая худший сценарий. Но ясно, что мы предпочитаем план "А"", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"Это работа, которую надо проделать, не переставая размышлять обо всех возможных опциях", - добавил он.

В преддверие предстоящей встречи в Брюсселе председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй он сообщил, что "генеральный секретарь комиссии проинформировал комиссаров о достигнутом прогрессе по предложениям о подготовке возможного выхода Соединенного Королевства без соглашения".

М.Схинас отметил, что 19 законодательных предложений на случай Brexit "без сделки" уже сделаны, работа по ним хорошо продвигается, и еще есть время до европейских выборов.

"Мы готовы ко всем вероятностям, в том числе к худшим", - повторил он.

На заседании Еврокомиссии в среду также выступил с докладом координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье, который проинформировал о "текущем состоянии дел на переговорах" с Великобританией.

Пресс-секретарь отказался сообщать о состоявшейся по этому докладу дискуссии, назвав ее внутренней, содержание которой он не может раскрывать.

В ответ на вопрос о встрече Ж.-К.Юнкера и Т.Мэй он заявил: "Эта встреча, как и многие другие, является логическим следствием постоянных контактов между госпожой Мэй и председателем Юнкером. И когда госпожа Мэй выражает желание встретиться с председателем, мы всегда готовы ее принять и выслушать, что она нам предложит".

М.Схинас сообщил, что по итогу рабочего визита Т.Мэй в Брюссель не предусмотрены ни пресс-конференция, ни подходы к прессе.