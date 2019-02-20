Туркменистан готов к возобновлению переговоров по Транскаспийскому газопроводу – советник президента

Транскаспийский газопровод может внести ценный вклад в энергетическую безопасность стран Восточной Европы, заявил советник президента Туркменистана Яхшигелди Какаев.
«Одним из проектов который может внести ценный вклад в энергетическую безопасность стран Восточной Европы является Транскаспийский газопровод. Туркменистан обладает достаточными ресурсами для обеспечения рынков европейских стран природным газом», - заявил Я.Какаев в среду на пленарной сессии V-го заседания Консультативного совета по проекту создания «Южного газового коридора» в Баку.
По его словам, таким проектом, который позволит наладить поставки газа в Европу является Транскаспийский газопровод.
По его словам, первые переговоры по этому проекту начались еще в 2011 году в трехстороннем формате: Туркменистан, Азербайджан и ЕС. Затем к переговорному процессу в 2015 году присоединились Турция и Грузия.
«Туркменистан подтверждает готовность к возобновлению переговоров по данному проекту. Я уверен, что заседания Консультативного совета по проекту создания «Южного газового коридора» станет еще одним шагом в успешной реализации проекта Транскаспийского газопровода»,- сказал Я.Какаев.
Б.Рустамбеков
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