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ТЭК 20.02.2019 22:26

Туркменистан готов к возобновлению переговоров по Транскаспийскому газопроводу – советник президента

Транскаспийский газопровод может внести ценный вклад в энергетическую безопасность стран Восточной Европы, заявил советник президента Туркменистана Яхшигелди Какаев.

«Одним из проектов который может внести ценный вклад в энергетическую безопасность стран Восточной Европы является Транскаспийский газопровод. Туркменистан обладает достаточными ресурсами для обеспечения рынков европейских стран природным газом», - заявил Я.Какаев в среду на пленарной сессии V-го заседания Консультативного совета по проекту создания «Южного газового коридора» в Баку.

По его словам, таким проектом, который позволит наладить поставки газа в Европу является Транскаспийский газопровод.

По его словам, первые переговоры по этому проекту начались еще в 2011 году в трехстороннем формате: Туркменистан, Азербайджан и ЕС. Затем к переговорному процессу в 2015 году присоединились Турция и Грузия.

«Туркменистан подтверждает готовность к возобновлению переговоров по данному проекту. Я уверен, что заседания Консультативного совета по проекту создания «Южного газового коридора» станет еще одним шагом в успешной реализации проекта Транскаспийского газопровода»,- сказал Я.Какаев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРКМЕНИСТАН, ТРАНСКАСПИЙ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]