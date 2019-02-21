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СНГ 21.02.2019 08:55

Президент Киргизии ждет укрепления партнерства с Россией после визита Путина в республику

Стремление Киргизии и России укрепить Евразийский экономический союз (ЕАЭС) даст гарантии сохранения стабильности в регионе, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Как вы знаете, мы ждем Владимира Владимировича с государственным визитом в Киргизию. После его визита киргизско-российское стратегическое партнерство поднимется на еще более высокий уровень", - приводит слова С.Жээнбекова его пресс-служба.

Президент выразил уверенность, что стремление России и Киргизии к укреплению ЕАЭС даст надежные гарантии для сохранения стабильности в регионе.

Киргизский лидер отметил, что республика придает большое значение военно-техническому сотрудничеству с Россией, а также ценит помощь, оказываемую в области образования, медицины и миграционной сферы.

"Руководство Государственной пограничной службы Киргизии должно прилагать все усилия для надежной охраны не только наших рубежей, но и внешних границ ЕАЭС", - заявил С.Жээнбеков во время церемонии открытия нового здания погранзаставы "Отукчу" в Баткенской области юга Киргизии.

Ранее со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщалось, что визит В.Путина в Киргизию намечен на весну. В администрации президента Киргизии сообщали, что визит российского лидера в республику планируется в марте.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]