Решение об обнародовании доклада Мюллера о вмешательстве РФ будет принимать генпрокурор - Трамп

Генпрокурор США Уильям Барр будет решать, стоит ли делать достоянием общественности доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года, заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Это будет полностью зависеть от нового генерального прокурора", - приводит американский телеканал CNBC слова президента, сказанные на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
"Он великий человек (У.Барр), великий человек, который по-настоящему уважает нашу страну и министерство юстиции", - добавил Д.Трамп.
Ранее телеканалу CNN стало известно, что Минюст США на следующей неделе должен объявить о завершении составления доклада спецпрокурора Р.Мюллера. Затем У.Барр должен будет составить обзор доклада и передать его в Конгресс. Однако правила Минюста дают генпрокурору право самому решать, нужно ли обнародовать сам доклад Р.Мюллера и в какой степени.
CNBC в свою очередь отмечает, что точно неизвестно, какая часть информации, собранной командой Р.Мюллера, станет доступной общественности.
Р.Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому "российскому делу". Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.
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