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Дальнее зарубежье 21.02.2019 09:04

Решение об обнародовании доклада Мюллера о вмешательстве РФ будет принимать генпрокурор - Трамп

Генпрокурор США Уильям Барр будет решать, стоит ли делать достоянием общественности доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Это будет полностью зависеть от нового генерального прокурора", - приводит американский телеканал CNBC слова президента, сказанные на встрече с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Он великий человек (У.Барр), великий человек, который по-настоящему уважает нашу страну и министерство юстиции", - добавил Д.Трамп.

Ранее телеканалу CNN стало известно, что Минюст США на следующей неделе должен объявить о завершении составления доклада спецпрокурора Р.Мюллера. Затем У.Барр должен будет составить обзор доклада и передать его в Конгресс. Однако правила Минюста дают генпрокурору право самому решать, нужно ли обнародовать сам доклад Р.Мюллера и в какой степени.

CNBC в свою очередь отмечает, что точно неизвестно, какая часть информации, собранной командой Р.Мюллера, станет доступной общественности.

Р.Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому "российскому делу". Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года.

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Тэги: США, ТРАМП, ГЕНПРОКУРОР, ДОКЛАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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