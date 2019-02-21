Следствие, как ожидается, в четверг предъявит обвинение Майклу Калви

Следствие в четверг планирует предъявить обвинение основателю и старшему партнеру Baring Vostok Майклу Калви, задержанному по делу о хищении средств банка "Восточный".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат американского бизнесмена Дмитрий Клеточкин, в четверг следствие планирует предъявить обвинение М.Калви, о чем официально была извещена сторона защиты.

В среду стало известно, что обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено двум фигурантам дела, по которому арестован М.Калви, - партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину.

Адвокат И.Зюзина - Алексей Лежников заявил "Интерфаксу", что с обвинением топ-менеджеры Baring Vostok не согласны.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал основателя инвестиционного фонда Baring Vostok М.Калви до 13 апреля. На тот же срок 15 февраля были заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников: В.Абгарян, И.Зюзин, а также партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, бывший председатель правления банка "Восточный" - ныне советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев и генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный".

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

Как сообщил Ш.Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и ПКБ в 2015 году, следует из оглашенных в Басманном суде материалов.

Следствие полагает, что стоимость 59,9% акций компании International Financial Technology Group (IFTG), которые ПКБ передало в качестве отступных, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

Следствие настаивает, что действия М.Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".

В свою очередь, М.Калви заявил в суде, что следствие оперирует некорректной оценкой стоимости акций IFTG и что, помимо этого, Ш.Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении отступного соглашения, поэтому "нет никакой возможности утверждать, что он был каким-либо образом введен в заблуждение относительно параметров этой сделки".

По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Ш.Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом Юниаструм банка Артемом Аветисяном.

Согласно позиции М.Калви, перед объединением "Восточного" и "Юниаструма" в 2017 году А.Аветисян выводил средства банка через сделки с фиктивными компаниями, что было установлено после слияния кредитных организаций и в связи с чем Baring Vostok в 2018 году инициировал разбирательство в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне.

М.Калви полагает, что Ш.Юсупов заявил ФСБ о хищении средств "Восточного", чтобы Baring Vostok отказался от требований в лондонском суде и чтобы фонд согласился на "увеличение цены размещения дополнительных акций с тем, чтобы таким образом уменьшить пропорцию размытия доли господина Аветисяна в уставном капитале банка "Восточный".

Как пояснил американский бизнесмен, "в прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный", в результате которой было предписано создать резерв на сумму почти в 19,5 млрд рублей, и на 85% этот резерв необходим из-за слияния, в результате которого к банку "Восточный" перешли активы Юниаструм банка.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.