Австрия заинтересована в стабильных источниках газа и продолжит поддерживать строительство газопровода "Северный поток-2" несмотря на то, что против проекта выступают США, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.
"США уже заявляли, что против этого проекта, и мы знаем об этом. Мы поддерживаем этот проект, поскольку заинтересованы в надежных энергетических поставках в Австрию", - сказал канцлер в эфире телеканала ORF-2 по итогам встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом в четверг.
Он добавил, что, "в конце концов, в Европе есть определенная договоренность по этому проекту, и мы будем его продвигать и дальше".
По его словам, газ нужен Австрии для отопления, для производственной деятельности предприятий.
С.Курц отметил, что Австрия могла бы закупать газ в США, но "до тех пор, пока российская цена лучше американской, Россия является для нас более привлекательным партнером".
Он считает, что Д.Трамп, "как бывший бизнесмен, поймет, что в этом вопросе у нас разные интересы".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»