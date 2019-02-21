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ТЭК 21.02.2019 09:41

Австрия продолжит поддерживать "Северный поток-2" несмотря на недовольство США - канцлер

Австрия заинтересована в стабильных источниках газа и продолжит поддерживать строительство газопровода "Северный поток-2" несмотря на то, что против проекта выступают США, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

"США уже заявляли, что против этого проекта, и мы знаем об этом. Мы поддерживаем этот проект, поскольку заинтересованы в надежных энергетических поставках в Австрию", - сказал канцлер в эфире телеканала ORF-2 по итогам встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом в четверг.

Он добавил, что, "в конце концов, в Европе есть определенная договоренность по этому проекту, и мы будем его продвигать и дальше".

По его словам, газ нужен Австрии для отопления, для производственной деятельности предприятий.

С.Курц отметил, что Австрия могла бы закупать газ в США, но "до тех пор, пока российская цена лучше американской, Россия является для нас более привлекательным партнером".

Он считает, что Д.Трамп, "как бывший бизнесмен, поймет, что в этом вопросе у нас разные интересы".

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Тэги: АВСТРИЯ, КАНЦЛЕР, ГАЗОПРОВОД, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]