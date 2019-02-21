Нефть продолжает подъем на данных API о запасах в США, Brent выше $67 за баррель

Нефтяной рынок на азиатских торгах в четверг продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о меньшем, чем ожидалось, приросте товарных запасов топлива в США.

Накануне WTI выросла шестую сессию подряд, североамериканская нефть достигла максимального уровня цены с ноября. Brent держится у этих максимумов уже не первую сессию.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:00 увеличилась на $0,16 (0,24%) - до $67,24 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты на Brent выросли в цене на $0,63 (1%) - до $67,08 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,29 (0,51%), до $57,45 за баррель. В среду апрельская WTI поднялась на $0,71 (1,3%), до $57,16 за баррель. Кроме того, 20 февраля завершились торги мартовским контрактом, который в последнюю сессию подорожал на 1,5%, до $56,92 за баррель.

Нефтяной рынок наблюдает за двумя одновременно разворачивающимися историями, которые отрицательно влияют на объём предложения, отмечает аналитик DailyFX Питер Хэнкс.

По данным СМИ, президент Нигерии Мухаммад Бухари хочет снизить добычу нефти в стране, чтобы добиться повышения цен. При этом Saudi Aramco в марте закроет НПЗ Yanbu, один из крупнейших для компании, на плановое техобслуживание, отмечает П.Хэнкс.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 15 февраля, увеличились 1,3 млн баррелей, но при этом резервы бензина упали на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 758 тыс. баррелей.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные Минэнерго США о запасах энергоносителей, которые будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.