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Дальнее зарубежье 21.02.2019 10:01

Британский премьер заявила о прогрессе на переговорах с Еврокомиссией по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что ей удалось добиться прогресса на переговорах с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером по Brexit.

"Мы договорились, что работа по поиску решения будет продолжаться в темпе, время имеет большое значение, и в наших интересах, чтобы, когда Великобритания покинет ЕС, она делала это упорядоченно. Таким образом мы добились прогресса", - сказал британский премьер по итогам переговоров.

Председатель ЕК и британский премьер встретились в среду вечером, чтобы подвести итоги их совместных усилий по обеспечению упорядоченного выхода Великобритании из ЕС в соответствии с процессом, начатым 7 февраля, отмечается в распространенном совместном заявлении сторон.

Речь в первую очередь шла о страховочном плане (backstop) для границы между Ирландией и Северной Ирландией.

"Оба лидера подтвердили свое обязательство избегать жесткой границы на острове Ирландия и уважать целостность внутреннего рынка ЕС и Соединенного Королевства", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что стороны "согласились с тем, что переговоры были конструктивными, и настоятельно призвали свои соответствующие (переговорные - ИФ) команды продолжить изучение вариантов в позитивном духе".

Ж.-К.Юнкер и Т.Мэй договорились вновь рассмотреть ситуацию в ближайшие дни и встретиться до конца февраля.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ПЕРЕГОВОРЫ, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]