Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Белоруссией о сотрудничестве в ОПК

Сенат парламента (верхняя палата) Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
Соглашение между правительствами Казахстана и Белоруссии было подписано 27 ноября 2017 года в Минске. Целью соглашения является проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества организаций оборонных отраслей промышленности государств.
В рамках соглашения определены уполномоченные компетентные органы сторон. От Казахстана ими являются министерство оборонной аэрокосмической промышленности и министерство обороны. От Белоруссии - государственный военно-промышленный комитет.
Документом также предусмотрено, что взаимные поставки материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, других материальных ресурсов, необходимых для разработки производства, наладки, монтажа, модернизации и ремонта продукции военного назначения и товаров двойного применения, а также оказание услуг военно-технического назначения осуществляются в соответствии с согласованными перечнями, составляемыми на основании контрактов договоров.
Указанные перечни, содержащие списки организаций, осуществляющих поставки и (или) оказывающих услуг военно-технического назначения, номенклатуру и объем продукции, подлежат ежегодному согласованию уполномоченными органами сторон.
Взаиморасчеты, согласно закону, будут осуществляться по договорным ценам в соответствии с национальным законодательством обоих государств.
По словам заместителя министра оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аманияза Ержанова, представлявшего документ в сенате, ратификация соглашения способствует снятию основного административного барьера, возникающего при экспортно-импортных операциях, это освобождение от лицензирования ввозимой военной продукции и, тем самым, сокращение сроков их поставки.
"Такая продукция не подлежит прямому реэкспорту и передаче третьим лицам без согласия страны контрагента. Более того, в заказе комплектующих и других материалов, необходимых для производства и ремонта продукции военного назначения наравне с оборонными предприятиями могут выступать также гражданские предприятия. Следовательно, производственная кооперация хозяйствующих субъектов двух стран заключается во взаимной поставке продукции военного назначения и комплектующих материалов, необходимых для изготовления и ремонта военной техники и вооружения", - отметил казахстанский чиновник.
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