Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 21 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 21 февраля ЦБА установил 1,9295 манат/1EUR (20 февраля - 1,9284 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 21 февраля установил 0,0259 манат/1RUB (20 февраля – 0,0258 манат/1RUB).

А.Мамедов