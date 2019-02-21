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Бизнес и законодательство 21.02.2019 10:18

Азербайджанская Eco Dry намерена поставлять сухофрукты в Оман и ОАЭ

Азербайджанские компании в рамках выставки Gulfood 2019 достигли договоренностей по экспорту продукции в Саудовскую Аравию, Оман, ОАЭ и Индию, сообщает министерство экономики.

«Компания «Eco Dry» достигла предварительной договоренности по экспорту сухофруктов в Оман и ОАЭ, компания «Babek Sirab» договорилась об экспорте минеральной воды в Саудовскую Аравию, компания «Минеральные воды Гедабек» - в Оман, ОАЭ и Индию», - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, компания Delta договорилась о поставках своих товаров в ряд африканских стран, компания CanPa готовиться начать экспорт кондитерских изделий в ОАЭ.

Как ранее сообщалось, 21 азербайджанская компания представлена на выставке Gulfood 2019 в Дубае, единым стендом «Made in Azerbaijan».

Выставка завершится 21 февраля.

А.Мамедов

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Тэги: GULFOOD, КОНТРАКТЫ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]