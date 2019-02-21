Азербайджанская Eco Dry намерена поставлять сухофрукты в Оман и ОАЭ

Азербайджанские компании в рамках выставки Gulfood 2019 достигли договоренностей по экспорту продукции в Саудовскую Аравию, Оман, ОАЭ и Индию, сообщает министерство экономики.

«Компания «Eco Dry» достигла предварительной договоренности по экспорту сухофруктов в Оман и ОАЭ, компания «Babek Sirab» договорилась об экспорте минеральной воды в Саудовскую Аравию, компания «Минеральные воды Гедабек» - в Оман, ОАЭ и Индию», - отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению, компания Delta договорилась о поставках своих товаров в ряд африканских стран, компания CanPa готовиться начать экспорт кондитерских изделий в ОАЭ.

Как ранее сообщалось, 21 азербайджанская компания представлена на выставке Gulfood 2019 в Дубае, единым стендом «Made in Azerbaijan».

Выставка завершится 21 февраля.

А.Мамедов