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Финансы 21.02.2019 10:26

Промпредприятия обеспечили 49% налоговых поступлений в госбюджет Азербайджана в 2018г

Министерство налогов в 2018 году обеспечило поступления в госбюджет в размере 7 млрд 415 млн 462,9 тыс. манатов, из которых 74,6% пришлись на частный сектор, 25,4% - на государственный, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Минналогов.

«В 2018 году 67,1% налоговых поступлений в государственный бюджет пришлись на ненефтяной сектор, на нефтяной - 32,9%», - отметили в министерстве.

Большая часть налоговых поступлений в госбюджет была обеспечена за счет налога на прибыль, на долю которого пришлось 33,7% сборов. Доля НДС в общем объеме налоговых поступлений составила 26,3%, подоходного налога с физических лиц – 13,4%, налога на имущества – 2,5%, упрощенного налога – 6%. Прочие налоговые поступления составили 5,2%.

Промышленный сектор обеспечил 49% налоговых поступлений, строительный – 12%, сфера услуг – 11,8%, торговля – 8,6%. На долю прочих секторов пришлось 18,6% налоговых поступлений.

А.Мамедов

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Тэги: МИННАЛОГОВ, БЮДЖЕТ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]