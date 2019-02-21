Промпредприятия обеспечили 49% налоговых поступлений в госбюджет Азербайджана в 2018г

Министерство налогов в 2018 году обеспечило поступления в госбюджет в размере 7 млрд 415 млн 462,9 тыс. манатов, из которых 74,6% пришлись на частный сектор, 25,4% - на государственный, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Минналогов.

«В 2018 году 67,1% налоговых поступлений в государственный бюджет пришлись на ненефтяной сектор, на нефтяной - 32,9%», - отметили в министерстве.

Большая часть налоговых поступлений в госбюджет была обеспечена за счет налога на прибыль, на долю которого пришлось 33,7% сборов. Доля НДС в общем объеме налоговых поступлений составила 26,3%, подоходного налога с физических лиц – 13,4%, налога на имущества – 2,5%, упрощенного налога – 6%. Прочие налоговые поступления составили 5,2%.

Промышленный сектор обеспечил 49% налоговых поступлений, строительный – 12%, сфера услуг – 11,8%, торговля – 8,6%. На долю прочих секторов пришлось 18,6% налоговых поступлений.

А.Мамедов