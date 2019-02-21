Си Цзиньпин заявил о неизменности отношений стратегического партнерства между КНР и Ираном

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что, несмотря на изменения в региональной или мировой ситуации, отношения стратегического партнерства между Китаем и Ираном останутся неизменными.
"Независимо от того, какие изменения могут произойти в обстановке в регионе или в мире, решимость китайской стороны развивать отношения всестороннего стратегического партнерства с Ираном не может измениться", - сказал китайский руководитель на встрече в Пекине с председателем иранского парламента Али Лариджани.
"В новой обстановке Китай и Иран должны и дальше углублять стратегическое взаимодоверие, продолжать оказывать взаимную поддержку и развивать взаимопонимание с учетом коренных интересов друг друга и вызывающих озабоченность важнейших вопросов", - говорится в сообщении МИД КНР, опубликованном по итогам встречи, состоявшейся в минувшую среду.
Си Цзиньпин отметил важность развития сотрудничества между двумя странами и их законодательными структурами в различных областях, в том числе в вопросах "укрепления безопасности и борьбы с терроризмом".
"Мы поддерживаем конструктивную роль, которую играет Иран в деле защиты мира и стабильности в регионе, готовы к поддержанию тесных контактов и согласованию позиций с иранской стороной по региональным проблемам", - сказал председатель КНР, слова которого приводятся в сообщении.
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