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Дальнее зарубежье 21.02.2019 11:16

Си Цзиньпин заявил о неизменности отношений стратегического партнерства между КНР и Ираном

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что, несмотря на изменения в региональной или мировой ситуации, отношения стратегического партнерства между Китаем и Ираном останутся неизменными.

"Независимо от того, какие изменения могут произойти в обстановке в регионе или в мире, решимость китайской стороны развивать отношения всестороннего стратегического партнерства с Ираном не может измениться", - сказал китайский руководитель на встрече в Пекине с председателем иранского парламента Али Лариджани.

"В новой обстановке Китай и Иран должны и дальше углублять стратегическое взаимодоверие, продолжать оказывать взаимную поддержку и развивать взаимопонимание с учетом коренных интересов друг друга и вызывающих озабоченность важнейших вопросов", - говорится в сообщении МИД КНР, опубликованном по итогам встречи, состоявшейся в минувшую среду.

Си Цзиньпин отметил важность развития сотрудничества между двумя странами и их законодательными структурами в различных областях, в том числе в вопросах "укрепления безопасности и борьбы с терроризмом".

"Мы поддерживаем конструктивную роль, которую играет Иран в деле защиты мира и стабильности в регионе, готовы к поддержанию тесных контактов и согласованию позиций с иранской стороной по региональным проблемам", - сказал председатель КНР, слова которого приводятся в сообщении.

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Тэги: КИТАЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]