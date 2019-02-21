Президент Алиев обсудил перспективы карабахского урегулирования с сопредседателями МГ ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США), сообщает сайт главы государства.

«На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в информации.

Участие во встрече принял также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Р.Бабаев