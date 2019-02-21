Президент Алиев обсудил перспективы карабахского урегулирования с сопредседателями МГ ОБСЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в четверг в Баку сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США), сообщает сайт главы государства.
«На встрече обсуждались текущее состояние и перспективы переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», - отмечается в информации.
Участие во встрече принял также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»