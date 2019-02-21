Бердымухамедов и Гани в Ашхабаде дали высокую оценку туркменско-афганским отношениям, обсудили совместные проекты - СМИ

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Афганистана Ашраф Гани на встрече в Ашхабаде в четверг высоко оценили сложившиеся за минувшие годы дружественные двусторонние отношения, обсудили строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), совместные транспортные проекты.
"За 27 лет с момента установления дипотношений между двумя государствами, они развивались не только в двустороннем формате, но и многостороннем, в рамках международных организаций, на площадках которых Афганистан всегда выступает в поддержку туркменских инициатив", - сказал Г.Бердымухамедов на встрече с афганским коллегой в узком составе.
"Констатируя поступательную динамику двустороннего сотрудничества, основанного на традициях братства и добрососедства, Бердымухамедов отметил, что политическое, торгово-экономическое, культурно-гуманитарное взаимодействие нацелено на процветание народов двух стран", - сообщает по итогам встречи Государственное информационное агентство Туркменистана.
Туркменский лидер также отметил рост товарооборота с Афганистаном за последние годы и развитие гуманитарного сотрудничества на основе общих культурных, исторических корней народов двух стран, отмечается в сообщении.
Со своей стороны А.Гани заявил, что рад возможности вновь побывать в Туркменистане, дружественными и братскими отношениями с которым, по его словам, в Афганистане искренне дорожат.
"Афганский народ высоко ценит проводимую туркменским лидером миролюбивую политику, выступающую неотъемлемым фактором безопасности, стабильности и устойчивого развития в регионе", - сказал президент Афганистана.
"За последние годы Афганистан прошёл путь, равный десятилетиям", - заявил А.Гани, отметив большую поддержку в этом с туркменской стороны.
На встрече Г.Бердымухамедов и А.Гани обсудили ключевые направления туркменско-афганского сотрудничества, уделив внимание реализации достигнутых ранее соглашений, обсудили перспективы развития партнерства, говорится в сообщении.
Особое внимание было уделено региональным проектам, в которых участвуют Туркменистан и Афганистан, в числе которых строительство газопровода ТАПИ и формирование транзитно-транспортных коридоров, таких, как "Лазуритовый коридор", сообщает агентство.
Президенты заявили о заинтересованности в расширении туркменско-афганского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в гуманитарной сфере. Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес, говорится в сообщении.
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