Министр обороны Турции в четверг обсудит Сирию в Вашингтоне

Министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг отправляется в Вашингтон для переговоров с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом, сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники в Анкаре.

Вместе с Х.Акаром Вашингтон посетит начальник генштаба ВС Турции, отмечает газета.

Турецкая делегация, по данным газеты, планирует обсудить с США Сирию и другие вопросы, связанные с Ближним Востоком.