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Регион 21.02.2019 12:16

Министр обороны Турции в четверг обсудит Сирию в Вашингтоне

Министр обороны Турции Хулуси Акар в четверг отправляется в Вашингтон для переговоров с исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом, сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на источники в Анкаре.

Вместе с Х.Акаром Вашингтон посетит начальник генштаба ВС Турции, отмечает газета.

Турецкая делегация, по данным газеты, планирует обсудить с США Сирию и другие вопросы, связанные с Ближним Востоком.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]