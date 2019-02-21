Первый посол Колумбии в Азербайджане прибудет в Баку в марте

Назначенный Колумбией в Азербайджан посол Луис Карденас (Luis Antonio Dimate Cardenas) получил агреман официального Баку.

«Официальный Баку дал агреман послу Л.Карденасу в январе текущего года. Дипломат прибудет в Азербайджан в марте», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

Дипмиссию в Баку до назначения Л.Карденаса возглавляла временный поверенный в делах Колумбии в Азербайджане Марта Галиндо Пенья.

Ф.Исазаде