Главы военных ведомств Армении и Грузии обсудили ситуацию в регионе, подписали программу сотрудничества на 2019г

Министр обороны Армении Давид Тоноян и глава Минобороны Грузии Леван Изория на встрече в Ереване обсудили ситуацию безопасности на Южном Кавказе, расширение взаимодействия военных ведомств двух стран, подписали программу военного сотрудничества на 2019 год.
"Мы обсудили двусторонние отношения, вопросы международной и региональной безопасности, двустороннее сотрудничество в области обороны. Согласны в расширении сотрудничества и включении новых сфер в нашем оборонном сотрудничестве", - сказал Д.Тоноян на совместном с грузинским коллегой брифинге в Ереване в четверг.
"Сотрудничество касается военного образования, военной медицины, подготовки сержантского состава, борьбы с коррупцией, этики в военной сфере. Армения и Грузия уважают предпочтения друг друга, подходы в решении вопросов национальной безопасности и верят в идею будущего безопасного Южного Кавказа", - отметил Д.Тоноян.
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