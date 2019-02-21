ASCO в июне 2019г получит танкер для перевозки нефти и нефтепродуктов, еще один танкер в 2020г

На Бакинском судостроительном заводе в четверг состоялась церемония спуска на воду нового танкера "Лачин", передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Как заявили на церемонии, к настоящему времени корпус судна полностью готов, оставшиеся строительные работы будут проводиться на причальном мосту.

Танкер будет сдан в эксплуатацию в июне 2019 года.

Строительство танкера осуществляется по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO). Длина танкера 141 метров, ширина 16,9 м. Водоизмещение 7,884 тысяч тонн. Уникальность этого танкера в том, что он может одновременно перевозить нефть и нефтепродукты.

Проект танкера был подготовлен Одесским морским инженерным бюро.

На Бакинском судостроительном заводе также ведется строительство второго аналогичного танкера для ASCO. Сдача его в эксплуатацию ожидается в 2020 году.

Б.Рустамбеков