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Транспорт и связь 21.02.2019 12:12

ASCO в июне 2019г получит танкер для перевозки нефти и нефтепродуктов, еще один танкер в 2020г

На Бакинском судостроительном заводе в четверг состоялась церемония спуска на воду нового танкера "Лачин", передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Как заявили на церемонии, к настоящему времени корпус судна полностью готов, оставшиеся строительные работы будут проводиться на причальном мосту.

Танкер будет сдан в эксплуатацию в июне 2019 года.

Строительство танкера осуществляется по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO). Длина танкера 141 метров, ширина 16,9 м. Водоизмещение 7,884 тысяч тонн. Уникальность этого танкера в том, что он может одновременно перевозить нефть и нефтепродукты.

Проект танкера был подготовлен Одесским морским инженерным бюро.

На Бакинском судостроительном заводе также ведется строительство второго аналогичного танкера для ASCO. Сдача его в эксплуатацию ожидается в 2020 году.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СУДНО, ВОДА, СПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]