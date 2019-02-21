ASCO в июне 2019г получит танкер для перевозки нефти и нефтепродуктов, еще один танкер в 2020г

На Бакинском судостроительном заводе в четверг состоялась церемония спуска на воду нового танкера "Лачин", передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Как заявили на церемонии, к настоящему времени корпус судна полностью готов, оставшиеся строительные работы будут проводиться на причальном мосту.
Танкер будет сдан в эксплуатацию в июне 2019 года.
Строительство танкера осуществляется по заказу ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO). Длина танкера 141 метров, ширина 16,9 м. Водоизмещение 7,884 тысяч тонн. Уникальность этого танкера в том, что он может одновременно перевозить нефть и нефтепродукты.
Проект танкера был подготовлен Одесским морским инженерным бюро.
На Бакинском судостроительном заводе также ведется строительство второго аналогичного танкера для ASCO. Сдача его в эксплуатацию ожидается в 2020 году.
Б.Рустамбеков
Первый посол Колумбии в Азербайджане прибудет в Баку в марте
Президент Алиев обсудил перспективы карабахского урегулирования с сопредседателями МГ ОБСЕ
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 26 нарушений - Минобороны Азербайджана
Азербайджанские таможенники предотвратили транзит около 30 кг героина из Ирана в Украину
Джыртдан и Леопард - талисманы Европейского юношеского Олимпийского фестиваля в Баку
Apple объединит разработку приложений для iPhone, iPad и Mac к 2021 году
ЖКХ Гянджи направит более 3,5 млн манатов на благоустройство города
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на реконструкцию городских дорог и благоустройство Сумгайыта
ГААД получит 3,3 млн манатов на продолжение строительства автодороги на западе Азербайджана
Иранский флот проведет учения в районе Ормузского пролива
SK Hynix собирается вложить $107 млрд в инновационный кластер под Сеулом
Союзники американцев не хотят оставлять свои войска в Сирии после выхода США - СМИ
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
В Баку прошел открытый урок, посвященный жизни и творчеству русского художника Андрея Васнецова
Nar предоставляет оперативные клиентские услуги абонентам посредством социальных сетей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»