SK Hynix собирается вложить $107 млрд в инновационный кластер под Сеулом

Южнокорейский чипмейкер SK Hynix планирует инвестировать 120 трлн вон ($107 млрд) в строительство четырех предприятий по производству микросхем в инновационном промышленном кластере в городе Йонъин к югу от Сеула, пишет Financial Times.

Строительство начнется после 2022 года и, как ожидается, займет 10 лет. Под новые объекты выделено 4,5 млн кв. м. Сроки могут измениться в зависимости от рыночной ситуации, объявила компания.

Специальная проектная компания направила властям Йонъина письмо о намерениях в отношении долгосрочных инвестиций более чем 50 южнокорейских и иностранных компаний отрасли, которые собираются разместить свои производства в новом комплексе, объявила SK Hynix.

Кроме того, на протяжении следующего десятилетия SK Hynix вложит еще 55 трлн иен ($49 млрд) в два существующих завода в Южной Корее: 20 трлн вон в M16 в Ичхоне и 35 трлн вон в M15 в Чхонджу.

Несмотря на торможение рынка смартфонов, чипмейкеры готовятся к бурному росту спроса на новые мощные микросхемы с появлением технологий 5G и искусственного интеллекта. Кроме того, в ближайшие 10 лет важным источником спроса могут стать беспилотные автомобили, отмечают аналитики.

SK Hynix занимает второе место в мире среди производителей микросхем памяти, а Южная Корея является крупнейшим экспортером таких чипов. Самым большим потребителем микросхем является Китай, в 2017 году закупивший их за рубежом на $270 млрд.