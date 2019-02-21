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Регион 21.02.2019 13:27

Иранский флот проведет учения в районе Ормузского пролива

ВМС Ирана на этой неделе начнут ежегодные учения в районе Ормузского пролива, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что учения под названием "Велаят-97" начнутся в пятницу и продлятся три дня.

В учениях примут участие корабли, вертолеты и разведывательные самолеты, также будут проводиться пуски ракет с кораблей.

Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и является критически важным для поставки энергоресурсов, так как через него проходит около трети мировых морских перевозок нефти.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ПРОЛИВ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]