Иранский флот проведет учения в районе Ормузского пролива

ВМС Ирана на этой неделе начнут ежегодные учения в районе Ормузского пролива, сообщает в четверг агентство Associated Press.

Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что учения под названием "Велаят-97" начнутся в пятницу и продлятся три дня.

В учениях примут участие корабли, вертолеты и разведывательные самолеты, также будут проводиться пуски ракет с кораблей.

Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и является критически важным для поставки энергоресурсов, так как через него проходит около трети мировых морских перевозок нефти.