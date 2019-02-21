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Регион 21.02.2019 14:29

Грузинский министр обороны рассчитывает на активное участие Армении в учениях в Грузии под эгидой НАТО

Министр обороны Грузии Леван Изория надеется на активное участие армянской стороны в проводимых в Грузии учениях под эгидой НАТО и стран-партнеров.

"Высоко оцениваю участие Армении в учениях Noble Partner и Agile Spirit, которые были проведены в Грузии. Надеюсь, что армянская сторона продолжит активную вовлеченность в этих учениях", - сказал Л.Изория на совместном главой Минобороны Армении Давидом Тонояном брифинге в Ереване в четверг.

По его словам, проводимые учения являются вкладом в региональную стабильность.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АРМЕНИЯ, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]