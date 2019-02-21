Грузинский министр обороны рассчитывает на активное участие Армении в учениях в Грузии под эгидой НАТО

Министр обороны Грузии Леван Изория надеется на активное участие армянской стороны в проводимых в Грузии учениях под эгидой НАТО и стран-партнеров.

"Высоко оцениваю участие Армении в учениях Noble Partner и Agile Spirit, которые были проведены в Грузии. Надеюсь, что армянская сторона продолжит активную вовлеченность в этих учениях", - сказал Л.Изория на совместном главой Минобороны Армении Давидом Тонояном брифинге в Ереване в четверг.

По его словам, проводимые учения являются вкладом в региональную стабильность.