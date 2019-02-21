Бакинский судостроительный завод построит для ASCO еще 2 танкера

Бакинский судостроительный завод построит два новых танкера по заказу ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

ASCO и Бакинский судостроительный завод в четверг подписали контракт на строительство двух танкеров, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Документ подписали глава ASCO Рауф Велиев и исполнительный директор завода Имамверди Гасанов.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев сообщил журналистам, что танкеры будут готовы в 2021 году.

Новые танкера будут с характеристиками, идентичными у танкера "Лачин", спущенного на воду в четверг: длина - 141 метров, ширина - 16,9 м, водоизмещение 7,884 тысяч тонн. Уникальность этого танкера в том, что он может одновременно перевозить нефть и нефтепродукты.

Проект танкера «Лачин» был подготовлен Одесским морским инженерным бюро.

Как сообщалось ранее, танкер «Лачин» будет введен в эксплуатацию в июне 2019 года. Это первый танкер, произведенный в Азербайджане. Еще один аналогичный танкер ASCO получит в 2020 году.

Б.Рустамбеков