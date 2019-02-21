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СНГ 21.02.2019 15:05

Лукашенко поручил подготовить совещание всего силового блока Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал совещание с силовым блоком страны, сообщает пресс-служба главы государства.

"Как и в прошлом году, я поручил главе Администрации. Надо и вам подключиться будет, и Совету безопасности, - подготовить совещание по итогам прошлого года всего силового блока", - сказал А.Лукашенко в четверг, принимая с докладом Генерального прокурора страны Александра Конюка.

При этом президент попросил "сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях (они тоже есть, они известны), а на тех вопросах, над которыми нам предстоит работать".

"Итоги - два слова. И проблемы, которые мы сегодня видим, чтобы мы их оговорили и принимали решение коллегиально. А не так, как в милиции там кто-то что-то скажет, и пошел шум. Потом еще кто-то что-то скажет... Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас. В том числе по итогам, начиная от армии и заканчивая Следственным комитетом", - отметил глава государства.

По информации пресс-службы, непосредственно генпрокурора А.Лукашенко попросил кратко доложить о вопросах, которые касаются президента и требуют согласования.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СИЛОВИКИ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]