Лукашенко поручил подготовить совещание всего силового блока Белоруссии

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал совещание с силовым блоком страны, сообщает пресс-служба главы государства.
"Как и в прошлом году, я поручил главе Администрации. Надо и вам подключиться будет, и Совету безопасности, - подготовить совещание по итогам прошлого года всего силового блока", - сказал А.Лукашенко в четверг, принимая с докладом Генерального прокурора страны Александра Конюка.
При этом президент попросил "сосредоточиться не на докладах о наших великих достижениях (они тоже есть, они известны), а на тех вопросах, над которыми нам предстоит работать".
"Итоги - два слова. И проблемы, которые мы сегодня видим, чтобы мы их оговорили и принимали решение коллегиально. А не так, как в милиции там кто-то что-то скажет, и пошел шум. Потом еще кто-то что-то скажет... Надо, чтобы была какая-то единая концепция у нас. В том числе по итогам, начиная от армии и заканчивая Следственным комитетом", - отметил глава государства.
По информации пресс-службы, непосредственно генпрокурора А.Лукашенко попросил кратко доложить о вопросах, которые касаются президента и требуют согласования.
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