Госдума ратифицировала договор со Швецией об избежании двойного налогообложения

Госдума на заседании в четверг ратифицировала договор со Швецией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.

Соглашение было подписано в мае 2018 г. в Санкт-Петербурге и внесено на ратификацию в Госдуму в конце декабря 2018 г.

Вводится положение, позволяющее осуществлять налогообложение доходов от отчуждения акций компаний или аналогичных прав в компании, более 50% стоимости которых представлено недвижимым имуществом, в том государстве, где расположено такое недвижимое имущество. Уточняется налогообложение прибыли ассоциированных предприятий. Предусматривается совершенствование механизма разрешения споров, связанных с осуществлением корректировки прибыли предприятия в рамках положений конвенции. Снижается размер участия в капитале компании, выплачивающей дивиденды, позволяющий применять у источника пониженную ставку налога на доходы в виде дивидендов.

"Необходимость внесения изменений в конвенцию вызвана изменившимися условиями экономической деятельности, изменениями законодательства о налогах и сборах как в России, так и в Швеции, развитием двусторонних экономических связей и международных тенденций в области налогообложения, в частности, касающихся обмена информацией и борьбы со злоупотреблениями", - говорится в пояснительной записке к документу.

Документ вступает в силу после ратификации обеими сторонами.