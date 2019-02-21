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СНГ 21.02.2019 14:43

Госдума ратифицировала договор со Швецией об избежании двойного налогообложения

Госдума на заседании в четверг ратифицировала договор со Швецией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.

Соглашение было подписано в мае 2018 г. в Санкт-Петербурге и внесено на ратификацию в Госдуму в конце декабря 2018 г.

Вводится положение, позволяющее осуществлять налогообложение доходов от отчуждения акций компаний или аналогичных прав в компании, более 50% стоимости которых представлено недвижимым имуществом, в том государстве, где расположено такое недвижимое имущество. Уточняется налогообложение прибыли ассоциированных предприятий. Предусматривается совершенствование механизма разрешения споров, связанных с осуществлением корректировки прибыли предприятия в рамках положений конвенции. Снижается размер участия в капитале компании, выплачивающей дивиденды, позволяющий применять у источника пониженную ставку налога на доходы в виде дивидендов.

"Необходимость внесения изменений в конвенцию вызвана изменившимися условиями экономической деятельности, изменениями законодательства о налогах и сборах как в России, так и в Швеции, развитием двусторонних экономических связей и международных тенденций в области налогообложения, в частности, касающихся обмена информацией и борьбы со злоупотреблениями", - говорится в пояснительной записке к документу.

Документ вступает в силу после ратификации обеими сторонами.

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Тэги: РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, НАЛОГИ, РАТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]