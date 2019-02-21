Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9295 RUR   0.0259 GBR   2.2177 TRY   0.3194

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.92 0.83 Brent 67.08 0.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев

Транспорт и связь 21.02.2019 13:15

Флот ASCO в 2019г пополнится 5 судами – глава пароходства

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) получит в 2019 году 5 танкеров и судов, заявил глава общества Рауф Велиев журналистам в четверг.

«Процесс обновления флота судов будет продолжен и в этом году. В 2019 году будет закуплено 5 танкеров и судов. Из них два строятся на Бакинском судостроительном заводе, еще три будут куплены за рубежом», - сказал Р.Велиев.

По его словам, за последние 5 лет пароходство купило 20 кораблей и судов.

Ранее Р.Велиев сообщил, что ASCO планирует до 2025 года увеличить транспортный флот еще на 50 судов (на конец 2018 года транспортный флот пароходства состоял из 51 судна - танкера, сухогрузы, паромы).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАРОХОДСТВО, СУДА, ПЛАНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]