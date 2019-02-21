Флот ASCO в 2019г пополнится 5 судами – глава пароходства

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) получит в 2019 году 5 танкеров и судов, заявил глава общества Рауф Велиев журналистам в четверг.

«Процесс обновления флота судов будет продолжен и в этом году. В 2019 году будет закуплено 5 танкеров и судов. Из них два строятся на Бакинском судостроительном заводе, еще три будут куплены за рубежом», - сказал Р.Велиев.

По его словам, за последние 5 лет пароходство купило 20 кораблей и судов.

Ранее Р.Велиев сообщил, что ASCO планирует до 2025 года увеличить транспортный флот еще на 50 судов (на конец 2018 года транспортный флот пароходства состоял из 51 судна - танкера, сухогрузы, паромы).

Б.Рустамбеков