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АПК 21.02.2019 13:28

Азербайджана в 2 раза сократил импорт овец и коз из Дагестана

Импорт живых овец и коз из Дагестана в Азербайджан в 2018 году сократился в 2 раза – до $1,2 млн, сообщает информационный портал «Экспортеры России».

«Странами-импортерами овец и коз из Дагестана в 2018 году стали Грузия и Азербайджан с объемами импорта $7,6 млн и $1,2 млн соответственно. Поставки в Грузию выросли в 36 раз за 2017-2018гг., в то время как поставки в Азербайджан упали в 2 раза», - отмечает портал.

Издание со ссылкой на данные ФТС России отмечает, что за 2018 год, экспорт живых овец и коз из Дагестана в целом вырос в 4 раза по сравнению с 2017 годом и составил $8,8 млн.

«Данный вид продукции является одним из ключевых экспортных товаров Дагестана и составляет 14% всех поставок»,- отмечается в информации.

Ф.Исазаде

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Тэги: ДАГЕСТАН, ОВЦЫ, ИМПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]