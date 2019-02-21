Азербайджана в 2 раза сократил импорт овец и коз из Дагестана

Импорт живых овец и коз из Дагестана в Азербайджан в 2018 году сократился в 2 раза – до $1,2 млн, сообщает информационный портал «Экспортеры России».
«Странами-импортерами овец и коз из Дагестана в 2018 году стали Грузия и Азербайджан с объемами импорта $7,6 млн и $1,2 млн соответственно. Поставки в Грузию выросли в 36 раз за 2017-2018гг., в то время как поставки в Азербайджан упали в 2 раза», - отмечает портал.
Издание со ссылкой на данные ФТС России отмечает, что за 2018 год, экспорт живых овец и коз из Дагестана в целом вырос в 4 раза по сравнению с 2017 годом и составил $8,8 млн.
«Данный вид продукции является одним из ключевых экспортных товаров Дагестана и составляет 14% всех поставок»,- отмечается в информации.
Ф.Исазаде
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