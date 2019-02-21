Конституция Украины закрепила курс на членство в ЕС и НАТО

Вступил в силу закон об изменениях в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Документ был опубликован в правительственной газете "Голос Украины" в среду и, согласно тексту закона, вступил в силу на следующий после публикации день - 21 февраля.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада Украины 334 голосами утвердила в целом инициированные президентом изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО. 19 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Согласно конституционным изменениям, к полномочиям Верховной Рады относится "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины стал гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО. А Кабинет министров, в свою очередь, должен обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих объединениях.

При этом в преамбуле Конституции Украины закрепляется, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Кроме того, из переходных положений Основного закона исключается норма о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".