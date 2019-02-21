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СНГ 21.02.2019 16:30

Конституция Украины закрепила курс на членство в ЕС и НАТО

Вступил в силу закон об изменениях в Конституцию Украины о стратегическом курсе страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Документ был опубликован в правительственной газете "Голос Украины" в среду и, согласно тексту закона, вступил в силу на следующий после публикации день - 21 февраля.

Как сообщалось, 7 февраля Верховная Рада Украины 334 голосами утвердила в целом инициированные президентом изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО. 19 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон.

Согласно конституционным изменениям, к полномочиям Верховной Рады относится "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины стал гарантом реализации стратегического курса государства на членство государства в ЕС и НАТО. А Кабинет министров, в свою очередь, должен обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих объединениях.

При этом в преамбуле Конституции Украины закрепляется, что Верховная Рада подтверждает "европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Кроме того, из переходных положений Основного закона исключается норма о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

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Тэги: УКРАИНА, КОНСТИТУЦИЯ, ЕС, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]