Ким Чен Ын в Ханое сконцентрируется на переговорах с Трампом и минимизирует участие в других мероприятиях - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен в ходе визита во Вьетнам сконцентрировать внимание на встрече с президентом США Дональдом Трампом и потому планирует как можно меньше загружать график другими мероприятиями, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на источники.

Во Вьетнаме готовятся к "расписанию (для Ким Чен Ына - ИФ) лишь с такими мероприятиями, которые совершенно необходимы, а не к более сложному графику", заявил источник агентства.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын может приехать во Вьетнам раньше 27-28 февраля, когда у него запланирован саммит с Д.Трампом, и использовать это время для переговоров с вьетнамскими руководителями.

В ходе визита во Вьетнам, как ожидается, лидер КНДР встретится с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, президентом Нгуеном Фу Чонгом.

Источники газеты сообщают, что КНДР и США пока не приняли окончательного решения о том, где именно в Ханое будут встречаться Д.Трамп и Ким Чен Ын. Среди возможных мест встречи: гостевой дом правительства, национальный конференц-центр и гостиница "Меторполь" в Ханое.

В Ханой северокорейский лидер может приехать в понедельник на поезде или прилететь на самолете, сообщает агентство. По данным агентства, высокопоставленный северокорейский чиновник посещал одну из железнодорожных станций во Вьетнаме. В то же время, источники газеты не заметили никаких признаков подготовки на границе КНДР и Китая к проезду поезда Ким Чен Ына. Некоторые эксперты полагают, что если Ким Чен Ын поедет на поезде, на обратном пути он может встретиться в Китае с местными высокопоставленными лицами или заехать в город Гуанчжоу.

Некоторые источники полагают, что Ким Чен Ын может воспользоваться для поездки во Вьетнам и самолетом, и поездом. Если северокорейский лидер поедет в Ханой на поезде, то, чтобы добраться на саммит, ему потребуется порядка 60 часов, отмечает агентство.