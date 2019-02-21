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СНГ 21.02.2019 15:30

В Кремле отказались комментировать поручение Мадуро венесуэльским компаниям открыть счета в российских банках

В Кремле переадресовали вопрос о возможности открытия венесуэльскими компаниями счетов в российских банках к правительству президента Николаса Мадуро.

"Российская Федерация продолжает сотрудничество с Венесуэлой. Мы заинтересованы в продолжении этого сотрудничества, это взаимовыгодное сотрудничество. Что касается поручения венесуэльским властям, то, наверно, нужно, чтобы именно легитимные венесуэльские власти их комментировали", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро поручило главам порядка 50 компаний, производящих потребительские товары, открыть счета в российских банках.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ВЕНЕСУЭЛА, БАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]