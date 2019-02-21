В Кремле отказались комментировать поручение Мадуро венесуэльским компаниям открыть счета в российских банках

В Кремле переадресовали вопрос о возможности открытия венесуэльскими компаниями счетов в российских банках к правительству президента Николаса Мадуро.

"Российская Федерация продолжает сотрудничество с Венесуэлой. Мы заинтересованы в продолжении этого сотрудничества, это взаимовыгодное сотрудничество. Что касается поручения венесуэльским властям, то, наверно, нужно, чтобы именно легитимные венесуэльские власти их комментировали", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро поручило главам порядка 50 компаний, производящих потребительские товары, открыть счета в российских банках.