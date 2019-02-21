Соперники Нетаньяху на грядущих выборах в Израиле объявили об альянсе

Основные два соперника партии действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - партии "Устойчивость Израиля" и "Еш Атид" - договорились об альянсе перед запланированными на апрель всеобщими выборами, передают в четверг израильские СМИ.
Лидер партии "Устойчивость Израиля" Бенни Ганц, военный, ранее возглавлявший Генштаб Армии обороны Израиля, и руководитель "Еш Атид" Яир Лапид, занимавший ранее пост министра финансов страны, провели переговоры в ночь на четверг и к утру договорились об альянсе.
Так, Б.Ганц и Я.Лапид договорились в случае победы о ротации поста премьер-министра - на два с половиной года его займет Б.Ганц, а затем его сменит Я.Лапид.
Также к этому альянсу выразил готовность присоединиться еще один экс-глава Генштаба Габи Ашкенази. Кроме того, к партии "Устойчивость Израиля" ранее присоединился экс-министр обороны Моше Яалон, таким образом, он также войдет в альянс.
Опросы общественного мнения показывают, что эти две партии являются основными конкурентами партии Б.Нетаньяху "Ликуд" на выборах, запланированных на 9 апреля. У "Еш Атид" в настоящее время 11 мест в парламенте из 120. "Устойчивость Израиля" Б.Ганц основал в декабре 2018 года, и потому она пока в парламенте не представлена.
После объявления двух партий о формировании альянса партия "Ликуд" выпустила заявление, в котором предупредила граждан Израиля о том, что у них есть два варианта, из которых им придется выбирать.
"Выбор очевиден: это либо левое правительство Лапида и Ганца, поддерживающее арабские государства, либо правое правительство, возглавляемое Нетаньяху", - говорится в этом заявлении.
Накануне Б.Нетаньяху убедил ультраправые партии "Ихуд леуми", "Еврейский дом" и "Еврейская мощь" в необходимости объединения в преддверии выборов. Согласно предвыборным опросам, эти партии не смогли бы самостоятельно преодолеть электоральный барьер, и голоса избирателей в их поддержку могли бы сгореть.
Также накануне израильский премьер отказался от запланированного визита в Москву, где у него должны были состояться переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что новую дату встречи объявят в ближайшее время, как только она будет согласована.
Полететь Б.Нетаньяху в Россию помешали внутриполитические проблемы перед выборами, заключили местные СМИ. Он отменил поездку, запланированную на 21 февраля, сразу после того, как ему стало известно о переговорах между Я.Лапидом и Б.Ганцем.
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