Путин и Нетаньяху переговорили по телефону в преддверии визита израильского премьера в РФ - пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин переговорил в четверг по телефону с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

"В преддверии намеченного на ближайшее время рабочего визита Премьер-министра Израиля в Москву состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что разговор прошел по инициативе израильской стороны.

Б.Нетаньяху также поздравил В.Путина с наступающим государственным праздником - Днем защитника Отечества.