Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9295 RUR   0.0259 GBR   2.2177 TRY   0.3194

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.92 0.83 Brent 67.08 0.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев

Дальнее зарубежье 21.02.2019 17:47

Путин и Нетаньяху переговорили по телефону в преддверии визита израильского премьера в РФ - пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин переговорил в четверг по телефону с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

"В преддверии намеченного на ближайшее время рабочего визита Премьер-министра Израиля в Москву состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что разговор прошел по инициативе израильской стороны.

Б.Нетаньяху также поздравил В.Путина с наступающим государственным праздником - Днем защитника Отечества.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ЛИДЕРЫ, РАЗГОВОР


Похожие новости


Нетаньяху отменил поездку в Москву, чтобы сконцентрироваться на внутриполитических проблемах - израильские СМИ Нетаньяху во вторник обсудит Сирию с Вершининым и Лаврентьевым - СМИ Встрече лидеров Палестины и Израиля может способствовать восстановление палестинского единства - Лавров Нетаньяху может не поехать в Париж из-за отсутствия договоренности о встрече с Путиным - СМИ Нетаньяху назвал "дружественные отношения" с Путиным важными для безопасности Израиля Нетаньяху заявил о договоренности по встрече с Путиным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]