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Дальнее зарубежье 21.02.2019 14:14

Бельгия выступает за международный суд над европейскими боевиками ИГИЛ

Национальный совет безопасности Бельгии, заседавший в четверг под председательством премьер-министра Шарля Мишеля, высказался за "международное правосудие" для боевиков ИГИЛ, арестованных как иракскими властями, так и Сирийскими демократическими силами.

"Предпочтение отдается форме международного правосудия во взаимодействии с другими странами", - сообщил СМИ официальный представитель бельгийского федерального правительства после заседания совета.

Ш.Мишель уже выражал пожелание, чтобы "джихадисты", отправившиеся воевать из Европы, в частности из Бельгии, и находящиеся в заключении в Сирии, были преданы суду по преимуществу в регионе. Он выдвинул идею создания некоего специального судебного механизма, хотя и не предложил подробностей.

Эту позицию подтвердил Национальный совет безопасности, в который входят министры, чьих ведомств касаются соответствующие вопросы, представители спецслужб, полиции и правосудия.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, СУД, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]