Бельгия выступает за международный суд над европейскими боевиками ИГИЛ

Национальный совет безопасности Бельгии, заседавший в четверг под председательством премьер-министра Шарля Мишеля, высказался за "международное правосудие" для боевиков ИГИЛ, арестованных как иракскими властями, так и Сирийскими демократическими силами.

"Предпочтение отдается форме международного правосудия во взаимодействии с другими странами", - сообщил СМИ официальный представитель бельгийского федерального правительства после заседания совета.

Ш.Мишель уже выражал пожелание, чтобы "джихадисты", отправившиеся воевать из Европы, в частности из Бельгии, и находящиеся в заключении в Сирии, были преданы суду по преимуществу в регионе. Он выдвинул идею создания некоего специального судебного механизма, хотя и не предложил подробностей.

Эту позицию подтвердил Национальный совет безопасности, в который входят министры, чьих ведомств касаются соответствующие вопросы, представители спецслужб, полиции и правосудия.