Германия не заинтересована в санкциях, которые лишь ограничивают предприятия - Минэкономики ФРГ

Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия не заинтересована в санкциях.

"Я считаю, что мы не заинтересованы в санкциях, единственное действие которых состоит в том, чтобы ограничивать возможности предприятий", - сказал он в четверг, выступая в Берлине на конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути!"

По его словам, санкции были введены против России из-за "множества политических причин".