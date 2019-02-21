Германия не заинтересована в санкциях, которые лишь ограничивают предприятия - Минэкономики ФРГ

Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия не заинтересована в санкциях.
"Я считаю, что мы не заинтересованы в санкциях, единственное действие которых состоит в том, чтобы ограничивать возможности предприятий", - сказал он в четверг, выступая в Берлине на конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути!"
По его словам, санкции были введены против России из-за "множества политических причин".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»