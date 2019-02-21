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Дальнее зарубежье 21.02.2019 14:15

Германия не заинтересована в санкциях, которые лишь ограничивают предприятия - Минэкономики ФРГ

Глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Германия не заинтересована в санкциях.

"Я считаю, что мы не заинтересованы в санкциях, единственное действие которых состоит в том, чтобы ограничивать возможности предприятий", - сказал он в четверг, выступая в Берлине на конференции "Конкурентоспособная Россия - новые пути!"

По его словам, санкции были введены против России из-за "множества политических причин".

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Тэги: ФРГ, МИНИСТР, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]