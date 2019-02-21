Евросоюз рассчитывает, что правительство и оппозиция в Албании смогут преодолеть кризис путем диалога - заявление

Евросоюз ожидает, что правительство и оппозиция Албании проведут конструктивные дискуссии с целью преодоления политического кризиса в интересах страны и ее граждан, говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и члена Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана.
"Учитывая сегодняшние протесты в Албании, мы вновь подтверждаем право граждан участвовать в мирных демонстрациях как неотъемлемую часть и основную ценность демократии, но мы решительно осуждаем любую риторику со стороны политических лидеров, призывающую к насилию", - говорится в заявлении.
"Кроме того, решение оппозиции отказаться от своих мандатов серьезно препятствует функционированию демократии в Албании. Парламент - это место, где реформы и важные события должны обсуждаться с целью прогресса, а не бойкотироваться", - отмечается в документе, распространенном в четверг в Брюсселе.
Ф.Могерини и Й.Хан назвали такие решения и действия "контрпродуктивными, противоречащими демократическому выбору албанских граждан и подрывающими прогресс, достигнутый страной на пути к Европейскому союзу".
"Европейский союз ожидает, что все члены албанского парламента будут отстаивать идеалы и принципы демократии, продолжать свою деятельность в парламенте и принимать все необходимые меры для избегания насильственных действий и подстрекательских заявлений", - говорится в совместном заявлении.
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