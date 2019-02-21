Бойцы спецназа США, Франции и Великобритании помогают в подготовке к штурму последнего оплота ИГ - СМИ

Бойцы Сирийских демократических сил готовятся к решающему штурму населенного пункта Багуз, который считается последним оплотом террористической группировки ИГ на сирийской территории, пишет газета The Guardian.
Согласно ее данным, готовить штурм ополченцам помогают бойцы спецназа США, Франции и Великобритании. Планируется, что операция начнется, когда Багуз, расположенный на границе с Ираком, покинут все способные сделать это мирные жители. Кроме того, ополченцы дают террористам последнюю возможность сложить оружие.
Точных данных о том, сколько террористов будут готовы оказать сопротивление во время штурма, не приводится. В Сирийских демократических силах исходят из того, что в Багузе установлено множество взрывных устройств. Кроме того, террористы подготовили сеть тоннелей, чтобы незаметно перемещаться по населенному пункту.
Газета подчеркивает, что,судя по некоторым признакам, террористы ИГ не смогут долго обороняться. Так, часть из них недавно попыталась покинуть город под видом мирных жителей. Кроме того, в ИГ на днях согласились обменять часть пленных на продовольствие, что указывает на то, что их собственные запасы еды на исходе. Также предполагается, что у ИГ осталось мало боеприпасов.
Багуз полностью блокирован - как со стороны Сирии, так и с иракской стороны. В Сирийских демократических силах, основную часть которых составляют курды, призывают террористов сдаться. Тем не менее, как отмечает The Guardian, часть боевиков ИГ, по всей видимости, предпочтет сопротивляться до последнего.
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