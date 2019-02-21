Белорусская армия насчитывает 65 тыс. человек

Численный состав Вооруженных сил Беларуси на протяжении последних трех лет сохраняется на уровне 65 тыс. человек, сообщили в министерстве обороны по итогам брифинга с военными атташе иностранных государств.

"Присутствующие были проинформированы, что в ходе оптимизации состава ВС упор сделан на увеличение численности боевого компонента. При этом за три последних года численность армии не изменилась и находится в пределах, определенных главой государства, - около 65 тыс. человек", - говорится в сообщении ведомства.

"Укомплектованность должностей офицерского состава на уровне 95%, что соответствует индикатору национальной безопасности - "стабильное", - добавили в Минобороны.

Как отметили в министерстве, приоритеты в развитии белорусской армии отдаются системам управления, разведки, информационной безопасности, маскировки, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, ракетным войскам и артиллерии, силам специальных операций.

"В 2018 году в Вооруженных силах Республики Беларусь на вооружение и снабжение принято 83 новых образца вооружения, военной и специальной техники, в том числе разработанных отечественными предприятиями", - продолжили там.

Также в прошедшем году на базе Военной академии впервые в истории Вооруженных сил была сформирована рота информационных технологий, а на базе 2-й инженерной бригады - противоминная служба.

Брифинг провел начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов с военными атташе из 28 стран, аккредитованными при министерстве обороны республики.