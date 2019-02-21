Туркменистан заявил о готовности содействовать межафганскому урегулированию

Туркменская сторона в ходе визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Ашхабад заявила о готовности содействовать налаживанию связей между всеми участниками, заинтересованными в налаживании мирного процесса межафганского урегулирования, сообщает Государственное информагентство Туркменистана по итогам переговоров туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова с афганским коллегой.

"Как нейтральное государство и ближайший сосед Афганистана Туркменистан готов к созданию всех необходимых условий для налаживания прямых связей между правительством Афганистана и всеми сторонами, заинтересованными в урегулировании обстановки в этой стране мирными, политическими путями", - говорится в сообщении.

Кроме того, туркменская сторона на переговорах заявила, что Ашхабад готов продолжать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, а также к взаимодействию в этом направлении с международными организациями.