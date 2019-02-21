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СНГ 21.02.2019 16:18

Туркменистан заявил о готовности содействовать межафганскому урегулированию

Туркменская сторона в ходе визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Ашхабад заявила о готовности содействовать налаживанию связей между всеми участниками, заинтересованными в налаживании мирного процесса межафганского урегулирования, сообщает Государственное информагентство Туркменистана по итогам переговоров туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова с афганским коллегой.

"Как нейтральное государство и ближайший сосед Афганистана Туркменистан готов к созданию всех необходимых условий для налаживания прямых связей между правительством Афганистана и всеми сторонами, заинтересованными в урегулировании обстановки в этой стране мирными, политическими путями", - говорится в сообщении.

Кроме того, туркменская сторона на переговорах заявила, что Ашхабад готов продолжать сотрудничество с Афганистаном в борьбе с терроризмом и наркотрафиком, а также к взаимодействию в этом направлении с международными организациями.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, АФГАНИСТАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]