ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе на западе страны.

Автомобильная дорога Колгышлаг-Мирашелли-Ахмедагалы-Чираглы соединит пять населенных пунктов с населением 9 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Р.Бабаев