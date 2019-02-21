ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе на западе страны.
Автомобильная дорога Колгышлаг-Мирашелли-Ахмедагалы-Чираглы соединит пять населенных пунктов с населением 9 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Р.Бабаев
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