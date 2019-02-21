ASA намерена в 2019г завершить работу над инициативами, начатыми в 2018г

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) готовит Операционный план на 2019 год, в котором будут отражены основные направления деятельности на текущий год, заявил председатель общественного объединения Азер Алиев.

«Сейчас ведется работа над подготовкой Операционного плана ASA на 2019 год. В нем мы отразим наши основные задачи, по которым буем работать в этом году», - сказал А.Алиев в интервью «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, серьезных изменений в деятельности ASA в 2019 году не планируется – Ассоциация, в первую очередь, будет нацелена на завершение начатых инициатив.

«В прошлом году ASA выступила с рядом интересных предложений, часть из которых пока не удалось реализовать. Все эти инициативы нацелены на улучшение страхового рынка страны. Они положительно повлияют как на рост собираемых премий, так и на обеспечение еще большой финансовой защиты граждан страны. Надеюсь, в этом году нам удастся завершить начатые инициативы», - отметил А.Алиев.

Глава Ассоциации добавил, что приоритетными направлениями, как и прежде, останутся пропаганда института страхования в стране, образование и работа по совершенствованию законодательства страны в области страхования и подготовку рекомендаций по улучшению или созданию страховых продуктов.

ASA создана в декабре 2006 года путем слияния двух страховых обществ – Объединения страховщиков Азербайджана (ОСА) и Союза страховых обществ Азербайджана (ССОА). Основной целью создания ASA является обеспечение развитие страхового рынка Азербайджана, а также выступление страховыми компаниями единым фронтом при обсуждении проблем и перспектив страхового рынка.

С полным текстом интервью с А.Алиевым можно ознакомиться на сайта www.interfax.az.

А. Мамедов