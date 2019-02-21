Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9295 RUR   0.0259 GBR   2.2177 TRY   0.3194

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.92 0.83 Brent 67.08 0.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев

Финансы 21.02.2019 14:49

ASA намерена в 2019г завершить работу над инициативами, начатыми в 2018г

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) готовит Операционный план на 2019 год, в котором будут отражены основные направления деятельности на текущий год, заявил председатель общественного объединения Азер Алиев.

«Сейчас ведется работа над подготовкой Операционного плана ASA на 2019 год. В нем мы отразим наши основные задачи, по которым буем работать в этом году», - сказал А.Алиев в интервью «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, серьезных изменений в деятельности ASA в 2019 году не планируется – Ассоциация, в первую очередь, будет нацелена на завершение начатых инициатив.

«В прошлом году ASA выступила с рядом интересных предложений, часть из которых пока не удалось реализовать. Все эти инициативы нацелены на улучшение страхового рынка страны. Они положительно повлияют как на рост собираемых премий, так и на обеспечение еще большой финансовой защиты граждан страны. Надеюсь, в этом году нам удастся завершить начатые инициативы», - отметил А.Алиев.

Глава Ассоциации добавил, что приоритетными направлениями, как и прежде, останутся пропаганда института страхования в стране, образование и работа по совершенствованию законодательства страны в области страхования и подготовку рекомендаций по улучшению или созданию страховых продуктов.

ASA создана в декабре 2006 года путем слияния двух страховых обществ – Объединения страховщиков Азербайджана (ОСА) и Союза страховых обществ Азербайджана (ССОА). Основной целью создания ASA является обеспечение развитие страхового рынка Азербайджана, а также выступление страховыми компаниями единым фронтом при обсуждении проблем и перспектив страхового рынка.

С полным текстом интервью с А.Алиевым можно ознакомиться на сайта www.interfax.az.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АСА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПЛАН

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]