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Дальнее зарубежье 21.02.2019 16:46

Юнкер не видит поводов для большого оптимизма на переговорах по Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что без особого оптимизма смотрит на ход переговоров с Лондоном, призванных избежать варианта "жесткого" Brexit, при котором Великобритания покинет ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.

"Я нацелен на то, чтобы избежать худшего сценария, но настроен я не слишком оптимистично", - приводят в четверг его слова европейские СМИ.

Ж.-К.Юнкер отметил, что Брюссель стремится добиться того, чтобы выход Великобритании из ЕС прошел "цивилизованным и продуманным образом".

На этой неделе в Брюсселе проходят консультации по Brexit между руководителями Великобритании и Еврокомиссией. Кроме того, ожидается, что в четверг на переговоры в бельгийскую столицу прибудет лидер находящихся в оппозиции британских лейбористов Джереми Корбин.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ПЕССИМИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]