Юнкер не видит поводов для большого оптимизма на переговорах по Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что без особого оптимизма смотрит на ход переговоров с Лондоном, призванных избежать варианта "жесткого" Brexit, при котором Великобритания покинет ЕС без заключения соглашения с Брюсселем.

"Я нацелен на то, чтобы избежать худшего сценария, но настроен я не слишком оптимистично", - приводят в четверг его слова европейские СМИ.

Ж.-К.Юнкер отметил, что Брюссель стремится добиться того, чтобы выход Великобритании из ЕС прошел "цивилизованным и продуманным образом".

На этой неделе в Брюсселе проходят консультации по Brexit между руководителями Великобритании и Еврокомиссией. Кроме того, ожидается, что в четверг на переговоры в бельгийскую столицу прибудет лидер находящихся в оппозиции британских лейбористов Джереми Корбин.