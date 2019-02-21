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Дальнее зарубежье 21.02.2019 17:02

США в Афганистане продолжат оказывать военное давление на "Талибан" - генерал Вотел

США не намерены выводить войска из Афганистана, продолжат оказывать военное давление на движение "Талибан" , чтобы активизировать мирный процесс, заявил в Ташкенте командующий Центральным командованием ВС США генерал Джозеф Вотел.

"Переговоры по перемирию - важнейший шаг для построения доверия. Тем не менее, мы продолжим оказывать военное давление на "Талибан". Наша миссия не изменилась. Мы не получали приказа о выводе войск", - сказал Дж Вотел, выступая в четверг на конференции начальников Генштабов стран Центральной и Южной Азии, которая проходит в узбекской столице.

"Стратегия США по Южной Азии работает. Цель - достигнуть примирения правительства Афганистана и движения "Талибан". Военно-тактическая ситуация остается относительно неизменной. Ни одна из сторон не способна получить преимущество военными методами", - отметил американский генерал, отметив, что США не ведут переговоры с талибами о выводе войск.

Конференцию в Ташкенте Дж.Вотел назвал важной встречей "в критический момент истории региона" и призвал совместно противостоять угрозам безопасности в Центральной и Южной Азии.

"Вызовы безопасности сохраняются. Лучше, если мы будем противостоять им вместе. По этой причине мы собрались здесь: укрепить наши отношения и повысить возможности, как индивидуальные, так и коллективные", - заявил американский военачальник.

Центральное командование ВС США впервые проводит конференцию начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии в Ташкенте. В ней принимают участие начальники Генштабов Вооруженных сил Узбекистана, Казахстана, Пакистана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана, а также первый заместитель начальника Генштаба ВС Киргизии.

Встреча посвящена вопросам региональной безопасности, стабилизации обстановки в Афганистане, борьбы с терроризмом, распространением наркотиков и киберпреступностью.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, АФГАНИСТАН, ПЛАНЫ


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