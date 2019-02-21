Последний оплот игиловцев в Сирии обороняют около 260 террористов - СМИ

В сирийском городе Багуз, который считается последним оплотом группировки ИГ, в настоящее время находятся около 260 боевиков, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на контактирующих с оппозицией Сирии очевидцев.

Речь идет о террористах, отказавшихся сложить оружие и выразивших готовность сражаться до последнего.

Ранее сообщалось, что ополченцы из Сирийских демократических сил готовятся к решающему штурму этого населенного пункта, находящегося близ границы с Ираком. В последние дни они разрешили части мирных жителей эвакуироваться из Багуза.

Багуз полностью блокирован - как со стороны Сирии, так и с иракской стороны.