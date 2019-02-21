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Дальнее зарубежье 21.02.2019 15:18

Последний оплот игиловцев в Сирии обороняют около 260 террористов - СМИ

В сирийском городе Багуз, который считается последним оплотом группировки ИГ, в настоящее время находятся около 260 боевиков, сообщает в четверг агентство ЭФЭ со ссылкой на контактирующих с оппозицией Сирии очевидцев.

Речь идет о террористах, отказавшихся сложить оружие и выразивших готовность сражаться до последнего.

Ранее сообщалось, что ополченцы из Сирийских демократических сил готовятся к решающему штурму этого населенного пункта, находящегося близ границы с Ираком. В последние дни они разрешили части мирных жителей эвакуироваться из Багуза.

Багуз полностью блокирован - как со стороны Сирии, так и с иракской стороны.

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]