Норвегия в январе сократила добычу нефти и конденсата на 1,6%

Норвегия снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в январе на 1,6% - до 1,822 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,852 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Продажи природного газа выросли на 0,5 млрд кубометров - до 11,2 млрд кубометров.

В среднем производство нефти в прошлом месяце составляло 1,460 млн б/с, что на 3,1% меньше декабрьского объема и на 0,5% ниже прогноза NDP. Относительно января 2018 года показатель упал на 10%.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе, согласно предварительным расчетам, составил около 20,2 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 7,2 млн кубометров нефти и 11,2 млн кубометров природного газа. Совокупное производство было на 1 млн кубометров нефтяного эквивалента ниже показателя за январь прошлого года.