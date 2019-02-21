Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9295 RUR   0.0259 GBR   2.2177 TRY   0.3194

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.92 0.83 Brent 67.08 0.63

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 23 Фев 24 Фев

ТЭК 21.02.2019 15:30

Норвегия в январе сократила добычу нефти и конденсата на 1,6%

Норвегия снизила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в январе на 1,6% - до 1,822 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,852 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Продажи природного газа выросли на 0,5 млрд кубометров - до 11,2 млрд кубометров.

В среднем производство нефти в прошлом месяце составляло 1,460 млн б/с, что на 3,1% меньше декабрьского объема и на 0,5% ниже прогноза NDP. Относительно января 2018 года показатель упал на 10%.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе, согласно предварительным расчетам, составил около 20,2 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 7,2 млн кубометров нефти и 11,2 млн кубометров природного газа. Совокупное производство было на 1 млн кубометров нефтяного эквивалента ниже показателя за январь прошлого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НОРВЕГИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


Норвегия в I полугодии сократила добычу углеводородов на 3,7% Норвегия в сентябре сократила добычу нефти и конденсата на 8,8% На выборах в Норвегии победила правящая коалиция, нефтяная стратегия вряд ли существенно изменится Норвегия не будет менять бюджетную политику, несмотря на обвал нефтяных цен

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]