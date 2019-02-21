Эстонский кабмин до выборов установил мораторий на решения о будущем русской школы

Правительство Эстонии на заседании в четверг не пришло к единому мнению о будущем русской гимназии в республике.

Как сообщил журналистам министр юстиции Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu), "кабинет министров не пришел к единому мнению в отношении языка обучения в государственной гимназии Кохтла-Ярве (Kohtla-Jarve), поэтому было сочтено, что уходящее правительство не примет решения в отношении этого вопроса, это должна будет сделать новая коалиция после выборов".

Парламентские выборы в Эстонии состоятся 3 марта, после чего партии правящей коалиции создадут новый состав правительства.

Вопрос о будущем языка обучения в гимназии преимущественно русскоговорящего города Кохтла-Ярве возник в связи с тем, что это учебное заведение является своеобразным прообразом будущего обучения в русских школах. Так, радикальные националистические круги настаивают об отмене нынешнего положения, когда в гимназиях преподается 40 процентов предметов на русском языке и 60 процентов - на эстонском. Вместо этого они хотят ввести образование в гимназической ступени только на эстонском языке.

В то же время ведущая правящая партия Центра, за которую голосует до 80% русскоговорящих жителей, предпочитает более мягкое решение этого вопроса, не отвергая в принципе в будущем перевод на 100-процентное обучение на эстонском языке.

Так, член партии Центра, министр образования Майлис Репс предлагает установить в гимназии Кохтла-Ярве переходный период для учеников, которые не готовы к изучению всех предметов на государственном языке. Таким ученикам будет оказана дополнительная поддержка с целью улучшить их языковые навыки.

Вторым вариантом может стать открытие при нынешней Кохтла-Ярвеской гимназии филиала государственной гимназии, обучение в котором будет полностью вестись на эстонском языке. В этом случае ученики сами смогут выбрать, где они будут учиться.

Для развития образования на преимущественно русскоговорящем Северо-Востоке министерство образования предлагает найти хороших учителей, повысить им зарплаты на 30%, установить подъемные, предоставить льготное жилье, гибкие транспортные возможности и поддержку в изучении языка.