Импорт кондиционеров в Азербайджан в 2018г увеличился на 40%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 39,6% - до 138 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $34 млн 964 тыс. (рост на 44,9% по сравнению с 2017 годом).
За отчетный период в Азербайджан также импортировано 495,2 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 42,8%) на сумму $64 млн 320,6 тыс. (спад на 7%).
Кроме этого, за отчетный период на 10,8% - до 180,9 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $33 млн 847,6 тыс. (рост на 19,5%).
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»