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Бизнес и законодательство 21.02.2019 15:31

Импорт кондиционеров в Азербайджан в 2018г увеличился на 40%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в 2018 году увеличился по сравнению с 2017 годом на 39,6% - до 138 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $34 млн 964 тыс. (рост на 44,9% по сравнению с 2017 годом).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 495,2 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 42,8%) на сумму $64 млн 320,6 тыс. (спад на 7%).

Кроме этого, за отчетный период на 10,8% - до 180,9 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $33 млн 847,6 тыс. (рост на 19,5%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИМПОРТ, КОНДИЦИОНЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]