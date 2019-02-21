Цены на нефть растут и находятся на максимумах с ноября, Brent выше $67 за баррель

Нефть эталонных марок дорожает в ходе торгов в четверг на сигналах меньшего, чем ожидалось, увеличения товарных запасов топлива в США на прошлой неделе.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:25 увеличилась на $0,02 (0,03%) - до $67,10 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,21 (0,37%), до $57,37 за баррель.

Обе марки находятся на максимальных отметках с прошлого ноября.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 15 февраля, увеличились на 1,3 млн баррелей, при этом резервы бензина упали на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 758 тыс. баррелей.

Официальные статданные Минэнерго США будут обнародованы в четверг в 19:00 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют рост запасов нефти в США на 3,5 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.

Также нефтяной рынок следит за торговыми переговорами США и Китая, которые стремятся избежать нового витка повышения пошлин.

"Настроение на рынке в целом позитивное благодаря ожиданиям, что переговоры завершатся каким-нибудь соглашением, - говорит аналитик сырьевого рынка в HI Investment & Futures Corp. Уилл Юн. - Дополнительную поддержку котировкам оказывают данные о запасах в Штатах".