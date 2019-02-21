В Нидерландах призвали предоставлять авиакомпаниям больше информации о полетах над зонами конфликтов

В Совете по безопасности Нидерландов заявили, что авиакомпаниям необходимо получать больше информации, чтобы они могли оценивать риски полетов над зонами конфликтов, говорится в докладе совета.

Совет отмечает, что в последние годы для контроля над риска полетов над зонами конфликтов было сделано многое, но "все еще остаются проблемы, которые необходимо решить государствам и авиакомпаниям".

"Авиакомпаниям требуется более детальная и комплексная информация для того, чтобы производить адекватную оценку рисков", - говорится в комментарии к докладу.

Авторы доклада обнаружили, что очень мало для безопасности воздушного пространства сделали страны, на территории которых происходят вооруженные конфликты.

Также поводом для беспокойства авторы документа сочли вопрос предоставления информации о новых конфликтах или об эскалации конфликтов.

"В этом контексте желание активно информировать другие стороны о возможных угрозах жизненно необходимо", - отмечают авторы доклада.

В то же время, по данным совета, авиакомпании стали более структурированно подходить к вопросу анализа рисков при полетах. Авиакомпании больше не считают, что открытое воздушное пространство над зоной конфликта гарантирует безопасность полета, отмечают авторы доклада.

В докладе под названием "Полеты над зонами конфликтами - рекомендации после расследования крушения MH17" также говорится о прогрессе в вопросе обмена информацией об опасных зонах.

Совет по безопасности Нидерландов занимается расследованием причин и последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. В частности, он возглавил работу международной комиссии по расследовании авиакатастрофы "Боинга-77" авиакомпании Malaysia Airlines над Восточной Украиной.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. 13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля - воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".